İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı için kente gelen Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz ile Hırvatistan’ın Zagreb şehrinin Belediye Başkanı Tomislav Tomašević’i makamında ağırladı.İZMİR (İGFA) - Dünyayı İzmir’de buluşturan İzmir Enternasyonal Fuarı için kente gelen konuk ülkelerin temsilcilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a ziyaretleri sürüyor. Başkan Tugay, Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoli Glaz ve sonrasında Hırvatistan’ın Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević’i makamında ağırladı. Görüşmelerde karşılıklı ilişkiler gündeme geldi.

Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, İstanbul Başkonsolosu Yauheniya Bartkevich, İzmir Fahri Konsolosu Murat Yorgancıoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Başkan Tugay, İzmir’in tarihi bir kent olmasının yanı sıra tarım, ticaret, turizm odaklı bir kent olduğunu belirterek, bu alanlarda kenti daha da geliştirmek için çalıştıklarını kaydetti. Belarus’ta ve İzmir’de, karşılıklı olarak kentlerin tanıtımının yapılabileceği önerisini Büyükelçi Glaz’a ileten Başkan Tugay, Belarus’ta her yıl düzenlenen Tarım Fuarı’na katılabileceklerini aktardı. Büyükelçi Glaz önümüzdeki yıl gerçekleşecek fuarda İzmir’i kesinlikle görmek istediklerini söyledi.

“İZMİR TİCARET HACMİNDE DAHA FAZLA YER ALABİLİR”

Belarus ile Türkiye arasında yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Büyükelçi Glaz, İzmir’in bu hacim içerisinde daha fazla yer kaplayabilme potansiyelinin olduğunu ve bir önceki gün İzmir Ticaret Odası ile yaptıkları görüşmede bu isteği gördüklerinden bahsetti. Önümüzdeki dönemde bir iş insanları delegasyonunun İzmir’e gelebileceğini belirten Büyükelçi, Büyükşehir Belediyesi’nden de desteklerini beklediklerini belirtti. Aralık ayında Fuar İzmir’de yapılacak Sağlık Turizmi Fuarı’na davet edilmekten çok memnun olduklarını belirten Büyükelçi, bu fuara da bir delegasyon göndereceklerini söyledi. Glaz ayrıca tarım ve hayvancılık konusunda da iş birlikleri yapabileceklerini kaydetti.