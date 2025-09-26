İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında kentin dört bir yanında hummalı çalışmalar yürütüldü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez kent genelinde başlattığı ağaçlandırma seferberliği her geçen gün büyüyor.

Yeşil, sağlıklı ve nefes alan bir İzmir için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay’ın öncülüğünde gece gündüz çalışan ekipler kavşaklar, parklar ve rekreasyon alanlarında estetik dokunuşlara imza atıyor.

Bu çerçevede kentteki kamuya açık alanlarda spor noktaları, çocuk oyun mekanları ve yürüyüş yollarının kauçuk zeminlerinde yapım ve onarımlarda kesintisiz mesai harcanıyor. İzmir için hayati önem taşıyan yeşil alanlar hem korunuyor hem artırılıyor.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşların talepleri değerlendirilerek çalışmalar planlandı. Bu kapsamda kentin dört bir yanındaki parklarda güvenlik ve konforu sağlamak için zemin onarım işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca spor amaçlı kullanılan tartan pistlerin tahrip olan bölümleri tamir edilirken çocuk oyun alanlarının kauçuk zeminleri de yenilendi.

Kentin 18 ilçesinde 89’u çocuk oyun alanı olmak üzere 152 noktada, yaklaşık 58 bin metrekarelik alanda çalışıldı. Çocuk oyun alanlarında dökme ve karo kauçuk zemin kaplama; yürüyüş yollarında sandviç sistem poliüretan kauçuk zemin kaplama ve spor alanlarında akrilik zemin kaplama işleri yapıldı.

KORDON’DA GEÇİRGEN YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ

Alsancak Kordon’da taşkın riskinin azaltılması için geçici fırtına duvarı projesi hayata geçirildi. Deniz taşmasına önlem olarak başlatılan ve bin 740 metrelik sahil şeridinde, 10 bin 440 metrekarelik bir alana sahip proje uygulamasında; palmiye, ılgın, akkavak türlerinden 185 ağaç, deniz semizi, zakkum, defne çeşitlerinden ise 48 bin 500 çalı yerleştirildi ve 15 bin 200 metrekarelik çim serimi yapıldı. Sekiz gölgelik ve oturma platformları oluşturuldu. Kent donatılarından bank, çöp kutusu ve çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımı yapıldı.

Karşıyaka’da Kent Ormanı Ağaçlandırma Sahası’nda önemli çalışmalar yapıldı. 101 bin 800 metrekarelik alana sahip olan ağaçlandırma sahasında mevcut ağaçların bakımları, ot temizliği ile 610 yeni ağaç fidan dikimleri yapıldı.

SEFERBERLİKTE HIZ KESİLMİYOR

Başkan Tugay’ın kent genelinde başlattığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nın üst kısmında bulunan Kızılay Mahallesi’ndeki 23 bin metrekarelik arazinin 10 bin metrekarelik bölümünde ağaçlandırma çalışması yürütüldü.

Böylece İzmir’in oksijeni artırılırken, boş alanda kaçak moloz dökümünün de önüne geçilmiş oldu. Öncelikle eğimi düşürerek su tasarrufu sağlayacak arazi hazırlıkları yapıldı ve dikim terasları oluşturuldu. İbreli ve yapraklı olan yalancı akasya, tespih, sofora, akçaağaç, kalem servi türlerinden toplamda bin ağaç dikimi gerçekleşti.

BUCA HASANAĞA BAHÇESİ YENİDEN DOĞDU

Metropolde yer alan ve İzmir’in simge mekanlarından olan Buca Hasanağa Bahçesi Parkı’nda da kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Alan daha güvenli, yeşil ve konforlu hale getirilerek yenilendi.

Çalışmalar çerçevesinde parkın sulama, güvenlik, aydınlatma gibi alt ve üst yapı sorunları çözüldü. Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yenilenerek, kent donatısı eklendi ve mevcut durumda bakım onarım çalışmaları yapıldı. Kapsamlı peyzaj çalışmalarıyla 931 ağacın budaması yapıldı.

Oya, çınar, jakaranda, dut, salkım söğüt, limon selvi, fıstık çamı, manolya, leylandi, ligustrum ve tijli defne türlerinden oluşan toplamda 231 ağaç, sarı papatya, ateş dikeni, lavantin, defne, kuşdili, püskül çalısı başta olmak üzere 19 türden toplam 13 bin 630 çalı bitkisi ile 30 bin 50 yer örtücü dikimi yapıldı.

Yeşil alanda bozulmuş olan zemin yenilendi ve 59 bin 400 metrekare çim serildi. Çocukların sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenmeleri için mevcut bulunan oyun alanlarındaki arızalı ve kırık oyun grupları tamir edildi.

Kent donatılarının bakım onarımları yapıldı, kauçuk zemin döşendi, 45 oturma bankı ilave edildi, çöp kovalarının tamamı yeni nesil çöp potalarıyla değiştirildi. Başkan Tugay’ın alanda verdiği talimat üzerine çocuk kum havuzunun etrafı sokak hayvanlarının kirletmesine engel olacak şekilde ahşap çitlerle çevrildi ve park boyunca kullanılan yürüyüş yolu da yenilendi.

YANGININ YARALARI SARILDI

Bayraklı’daki Kovankayası Bal Ormanı Ağaçlandırma Sahası’nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Yangından tamamen zarar gören 54 bin metrekarelik alana sahip Doğançay Mahallesi’nde arıcılıkla geçinen ve kovanları zarar gören vatandaşların talepleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağaçlandırma Sahası’nın Kovankayası Bal Ormanı’na dönüştürüldü. Bu çerçevede 587 boylu ağaç olmak üzere toplam 2 bin 550 ağaç ile 3 bin 900 çalı bitkisi dikimi yapıldı.

HALKIN NEFES ALACAĞI ALANLAR KAZANDIRILDI

Bornova Otogar Kavşağı’nda da hummalı bir çalışma süreci yürütüldü. Işıkkent’teki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin bulunduğu bölge adeta yeniden yaratıldı. Peyzaj ve aydınlatma düzenlemesi yapılarak terminal çevresi gecesi ve gündüzüyle ayrı bir güzelliğe kavuşturuldu. Çalışma kapsamında viyadük altlarında gölge ve yarı gölgeye dayanıklı bitki türleri ile bazalt rengi dolomit taşı ve kiremit kırıkları kullanıldı. Viyadük ayakları ise Arap yasemini türü bitki ile sardırıldı. Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda çınar ve lale ağaçları kullanılarak gölge geçiş alanları oluşturuldu. Sülün akasya, erguvan gibi ağaç türleri ve gold taflan, beyaz alacalı taflan, alev çalısı, lavantin, gaura, sarı papatya, dodonaea, zeytin çalısı gibi çalı türleri kullanılarak bitkilerdeki renk geçişleri ile görsel bir kullanım meydana getirildi. Alanın otobana bağlanan kısımlarında ise çınar yapraklı dut ve mavi servi gibi ağaç türleri ile susuzluğa dayanıklı çalı türleri kullanıldı. Proje kapsamında; toplamda 271 ağaç, 76 bin 400 çalı, 11 bin 230 yer örtücü, 163 sarılıcı bitki dikildi ve 7 bin 650 metrekare çim serimi yapıldı.

METRO İSTASYONLARI DAHA YEŞİL

Narlıdere Metro istasyonlarının çevresinde yedi noktayı kapsayan 25 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri yapılarak hem kent estetiğini güçlendirmek hem de İzmir’e nefes aldıracak yeşil koridor oluşturuldu. Altı buçuk kilometre uzunluğundaki hat boyunca istasyonların üzerinde ve çevre kavşak düzenlemelerinde ıhlamur, jakaranda, leylandi, oya ağacı türlerinden toplamda 262 ağaç, fırça çalısı, sarı papatya, alev çalısı, süs iğdesi, zakkumdan oluşan 12 bin 62 çalı, 13 bin 37 mevsimlik bitki, 600 yer örtücü bitki dikimi yapıldı ve 24 bin metrekarelik çim serimi gerçekleştirildi.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU PARKI’NDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Buca’daki Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’nın vatandaşların kullanımına açık, erişilebilir ve güvenli bir mekan olması için yeniden tasarlandı. Parkta 65 metrekarelik spor kondisyon alanı, 230 metrekarelik çocuk oyun alanıyla yeni yaşam alanları oluşturuldu. Parkın aydınlatma sistemleri güçlendirildi. Park akşam saatlerinde de güvenli bir şekilde kullanılabilecek bir hale dönüştürüldü ve Grand Plaza AŞ tarafından alana bir de kafeterya kazandırıldı. Parkın yeşil alanına çınar, ıhlamur çitlenbik türlerinden oluşan 33 ağaç, fırça çalısı, lavanta, alev çalısı, lavantin gibi türlerden bin 85 çalı, 2 bin 770 yer örtücü, bin 50 sarılıcı bitki dimi yapıldı ve 3 bin metrekare çim serimi gerçekleşti. Parkın oturma alanlarına 12 bank, 10 çöp kutusu, çocuk oyun grubu, salıncak ve iki tahterevalli ile altılı açık alan spor aleti gibi yeni kent donatıları yerleştirildi. Böylelikle bölge halkı için nefes alabilecek yeni bir alan kazandırıldı.

DÖRT BİR KÖŞEDE HUMMALI ÇALIŞMALAR YAPILDI

Dikili’de bulunan Çandarlı Sosyal Tesis’i yenilerek engelli erişimine uygun hale getirildi. Tesiste çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için oyun alanları hayata geçirildi ve yeşil bir dokuyla iç içe yeniden düzenleme yapıldı. Tesiste 30 bin metrekarelik çayır alanı ve 6 bin 500 metrekarelik alana bitki dikildi. Mekanda kapsamlı yeşil alan düzenleme çalışması yapıldı. Peyzaj düzenleme kapsamında ise 525 ağaç, 8 bin 660 çalı ile 778 yer örtücü ve sarılıcı bitki dikimi yapıldı. Ayrıca; çocuk oyun grubu, salıncak ve iki tahterevalli montajı yapılarak çocuk oyun alanı oluşturuldu.

ÇEVRE YERLEŞİMLERİNDE DE YOĞUN TEMPO

Kiraz’da yer alan Atatürk Rekreasyon Alanı’nın 6 bin 100 metrekarelik kısmı ile meydan ve çevresinde yeşil alan düzenlemeleri hayata geçirildi. Çınar, akasya, leylandi, ıhlamur türlerinden oluşan 134 ağaç, alev çalısı, lavanta, gaura, taflan, zakkum türlerinden oluşan 4 bin 48 çalı, bin sarılıcı bitki dikimleri ile yaklaşık 3 bin metrekarelik çim serimi yapıldı. Bunun yanı sıra 24 oturma bankı, 10 çöp kutusu, sekiz ahşap oturma grubu montajları yapıldı. Rekreasyon Alanı’nın yürüme yollarında ise irmik serimi için program yapıldı.

BEYDAĞLILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Beydağ’da yer alan ve 6 bin metrekarelik alana sahip 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda çevre düzenleme çalışması yapıldı. Parkta bitki dikimi, toprak serimi gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanı, basketbol ve futbol sahası, elektrik tesisatları yenilendi ve halkın kullanımına açıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında alana alev çalısı, gravilla, teksanum, defne, gold taflan, ardıç ve abelya türlerinden toplamda 12 bin 900 çalı bitkisi dikildi. Park manolya, jakaranda ve oya ağacından oluşan 22 ağaç ve çim serimi ile birlikte hizmete hazır hale getirildi. Ayrıca 15 bank, 10 çöp kovası, bir oyun grubu, ikili salıncak ve tahterevalli montajı yapıldı.