DMD hastası Göktuğ Karakaya’nın tedavisi için Milas’ta gönüllüler seferber oldu. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, aileyi makamında ağırlayarak destek çağrısı yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Milaslı Göktuğ Karakaya nadir görülen kas hastalığı olan DMD (Duchenne Musküler Distrofi) ile mücadele ediyor.

Minik Göktuğ’un tedavisi için gerekli olan ilaç ve bakım desteğini karşılamak üzere Milaslı gönüllüler seferber olmuş durumda. İlçemizde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle gönüllüler minik Göktuğ’a destek oluyor ve umut tohumlarını yeşertiyor.

BAŞKAN TOPUZ GÖKTUĞ VE AİLESİNİ KONUK ETTİ…

DMD savaşçısı minik Göktuğ, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’u annesi Gamze Karakaya ve babası Alican Karakaya ile ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Göktuğ ile bir süre sohbet eden Başkan Topuz, ikramlarda bulundu. Göktuğ’un babası Alican Karakaya’dan ise tedavi süreci ve gerçekleştirilen yardım kampanyasının son durumu hakkında bilgiler alan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Göktuğ’un bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

BAŞKAN TOPUZ: ‘GÖKTUĞ’UN YANINDAYIZ’…

Ziyarette konuşan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Bugün Göktuğ bebekle beraberiz. Göktuğ bebeğimize Milas Belediyesi olarak, Milas Belediye Başkanı olarak mücadelesinde yalnız bırakmadığımızı ifade ediyoruz. Her vesileyle yanındayız. Milaslı hemşerilerimizin de Göktuğ bebeğimizin mücadelesine katkı sunacaklarına cani gönülden inanıyorum.

Bu mücadeleyi hep birlikte başarırsak sağlıklı bir şekilde geleceğe hep birlikte umutla bakacağız. Sağlıklı bir yaşam için birlik ve beraberlik içinde olduğumuz takdirde aşılmayacak bir sorun yoktur. Bu mücadeleyi her zaman destekliyorum. Milas halkımızın da destekleyeceğine inanıyorum. Hep birlikte güzel günlerde buluşmak üzere Göktuğ bebeğin sağlığına kavuşmasını diliyorum” dedi.

Misafirperverliği ve destek çağrısı için Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’a teşekkür eden Göktuğ bebeğin ailesi çekilen fotoğrafların ardından ziyaretini noktaladı.