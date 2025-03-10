Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gökçe Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katılarak, bu ayın manevi ruhunu vatandaşlarla birlikte yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan ayının bereketini Gökçe Mahallesi sakinleriyle paylaştı. Mahalle halkının düzenlediği iftara; Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri Resul Tarman ve Ekrem Erk, Gökçe Mahalle Muhtarı Necmettin Atış’ın yanı sıra Nilüfer’deki çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Gökçe Mahalle Meydanı’ndaki etkinlik öncesinde vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Daha sonra kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla oruç açan Başkan Şadi Özdemir, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı. İftar yemeği sonrasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, talep ve önerileri de dinledi.