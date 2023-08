Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, birim amirleri ve belediye personelinin katılımıyla Bayburt Belediyesi Büyük Şehir Parkı’nda gerçekleşen yemekli toplantıda zam miktarını açıklayan Başkan Pekmezci’nin açıkladığı ara zam oranları personel tarafından büyük sevinçle karşılanarak alkışlandı.

Başkan Pekmezci konuşmasında “Sizlerle yeniden böyle bir toplantıda bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yoğun bir çalışma döneminden geçiyoruz. Yaz sezonundayız, kışa girmeden çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz. Şuan şehrimizin nüfusu mevcut yapımızın çok üzerinde ve nüfus potansiyelimiz fazla hizmetlerimizde o doğrultuda fazlalaşıyor. Ama hizmetlerimizi arkadaşlarımızın fedakârca çalışmaları ve gayretleriyle yerine getirmeye çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz bir şey var biz bir aileyiz. Ailemizin her bir ferdinin derdi bizim derdimiz. Ailenin her bir konusunu kendi konumuz olarak değerlendiriyoruz ve o doğrultuda da çalışmalarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şimdi burada kadrolu işçilerimiz, şirket işçilerimiz ve şuanda geçici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Başta birim müdürlerimiz olmak üzere birbirleriyle olan diyaloglarını iyi kurmaları lazım. Bir bütünlük sağlamaya çalışacağız ve o bütünlüğü de halkımıza hizmet olarak yansıtma hususunda gayret edeceğiz.” Diye konuştu.

Daha sonra zam oranlarını açılayan Başkan Hükmü Pekmezci, “Bayburt Belediyesi olarak sizlerin daha mutlu olmanız için elimizden geleni yaptık ve ara zam olarak imkânlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz en yüksek zam oranını yaptık. Kadrolu İşçilerimiz ve BAYBELSAN Şirket İşçilerimiz için %45 oranında bir ara zam belirledik. Verebileceğimiz en yüksek oranda ara zam verdik sizlere helal olsun.” İfadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Bayburt Belediyesi Kadrolu İşçi Temsilcisi Barış Kalekahyası ve Hizmet-İş BAYBELSAN Şirket Temsilcisi Ümit Tekdemir ise yapılan ara zamdan dolayı tüm işçiler adına Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler.

Yemek ikramıyla sona eren toplantıda Sendika Temsilcileri Barış Kalekahyası ve Ümit Tekdemir tarafından Başkan Pekmezci ile Başkan Yardımcısı Türkmenli’ye sendika adına hediye takdim edildi.