Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” sloganıyla yürütülen mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Son olarak Aşağı Eğlence ve Emrah Mahallesi sakinleriyle Yavuz Sultan Selim Parkı’nda düzenlenen programda buluşan Başkan Özarslan, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını doğrudan dinledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KEÇİÖREN'İ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, halkla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekerek, “Perşembe günleri belediyemizde gerçekleştirdiğimiz halk günlerimizi artık mahallelere taşıdık. Bu sayede vatandaşlarımızın taleplerine yerinde ve hızlı çözümler üretiyoruz. Hedefimiz halkın hizmetkârı olmak. Hiçbir vatandaşımızın yatağa aç ya da üşüyerek girmesine müsaade etmeyeceğiz. İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olacağız. Ülkemizin geleceği adına genç, yaşlı, engelli demeden toplumun her kesimiyle omuz omuza olacak; Keçiören'i birlikte yöneteceğiz. Özellikle başımızın tacı olan kadınlarımızı ve annelerimizi her zaman en üstte tutacağız.” dedi.

VATANDAŞ TALEPLERİNE ANINDA ÇÖZÜM

Program boyunca mahalle sakinlerinden gelen talepleri tek tek not alan Başkan Özarslan, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birim müdürlerine anında talimat verdi. Geçtiğimiz günlerde Keçiören’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla da yakından ilgilenen Özarslan, mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini ve gereken tüm desteğin sağlanacağını bir kez daha belirtti. Ayrıca ilçede hayata geçirilecek projeler hakkında bilgilendirme yapan Başkan Özarslan, kaldırım yenileme çalışmalarının kısa bir süre içinde başlayacağını duyurdu. Programın gerçekleştiği alanda Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tarafından kurulan stant aracılığıyla iş arayan vatandaşlardan başvurular da alındı.

MAHALLE MUHTARLARINDAN TEŞEKKÜR

Emrah Mahalle Muhtarı Muhabbet Ağtaş da Başkan Özarslan’ın halkla daha kolay iletişim kurmak amacıyla hayata geçirdiği mahalle buluşmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız mahallelerimize gelerek bizlere kulak veriyor. Bu kıymetli proje için kendisine teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarı Muhammet Ekrem Kılıç ise, “Başkanımız her mahalleyi tek tek gezerek sorunları yerinde dinliyor. Bu samimi yaklaşımı için kendisine minnettarız.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Programda çocukları da unutmayan Başkan Özarslan, Yavuz Sultan Selim Parkı’na Atatürk Anıtı yapılmasını isteyen bir çocuğun talebine karşılık parka anıt yapılacağının sözünü verdi. Program sonunda çocuklara top hediye eden Özarslan, herkesin yüzünü güldürdü. Mahalle buluşmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür etti.