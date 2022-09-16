Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığına seçilen Adil Uzunhan ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme sırasında karışıklık görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Güler, "Kendisine ve yönetimine başarılar diliyoruz.Misafirperverliğine teşekkür ediyorum."dedi.



Başkan Uzunhan ve yöneticilerine teşekkür eden Başkan Güler, “Bayburt’un sorun ve sıkıntılarına dair sohbet ettik. Sorunlar ortak, halkımız çözüm istiyor. Ekonomideki kötü yönetiminin bedelini ne yazık ki halkımız ödüyor. Bayburt ve ülkemiz için daha çok çalışacağız."şeklinde konuştu.