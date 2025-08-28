Zafer Partisi Keşan Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Bayır, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural’ın KYK yurdu açıklamalarına yanıt verdi. Bayır, öğrencilerin Yenimuhacir’e taşınma kararının doğruluğunu Vural’ın teyit ettiğini belirterek, ulaşım, güvenlik ve maliyet gibi sorunlara çözüm beklediklerini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Keşan Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Bayır, Trakya Üniversitesi Keşan yerleşkesindeki erkek öğrencilerin yurt sorununun Yenimuhacir’deki eski Fen Lisesi yurduna taşınmasıyla ilgili tartışmalara yanıt verdi.

AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural’ın, Zafer Partisi’ni “gerçek dışı bilgi yaymakla” suçlamasına karşılık Bayır, yazılı bir açıklama yaparak, gündeme getirdikleri konunun doğruluğunun Vural’ın kendi açıklamasıyla teyit edildiğini savundu.

“SORUNLAR GÜNDEME GELENE KADAR SESSİZ KALINDI”

Bayır, Yenimuhacir’e taşınma kararının doğru olduğunu ve bu bilginin kulaktan dolma olmadığını belirtti.

“İdare yerine siyasi iktidardan yanıt gelmesi, konunun doğruluğunu teyit ediyor. Ancak bugüne kadar bu konuda açıklama yapma ihtiyacı duymayanlar, sorun gündeme gelince yurt müjdeleri vermeye başladı” dedi.

Bayır, Nisan ve Mayıs 2025’te Edirne basınında ve Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak tarafından yurt yetersizliğinin zaten dile getirildiğini hatırlattı.

Bayır, muhalefet partisi olarak öğrencilerin sorunlarını gündeme taşımakla yükümlü olduklarını vurgulayarak, Vural’ın “mağduriyet giderildiği” iddiasına karşı bir dizi soru yöneltti: