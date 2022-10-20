Başkan Güler mesajında, “Dünyada gazetecilere armağan edilen günlerden biri de 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’dür. Kamuoyunu objektif bir şekilde bilgilendirme görevini üstlenen gazeteciler için kutlanan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamasına dayandırılarak bugün de kutlanmaktadır. İletişim dünyasının en güçlü organları arasında yer alan basın halkın haber alma kaynağı olduğu gibi kamuoyunu bilinçlendirme görevini de üstlenen, demokrasinin önemli bir unsurudur. Toplumsal gelişmemizde, demokrasimizin sağlıklı işlemesi ve kökleşmesinde hayati bir sorumluluk üstlenen basın mensuplarımızın, görevlerini özgürce yerine getirebilmeleri büyük önem arz ediyor. Zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarına her zaman gereken destek verilmelidir. Bu düşüncelerle fedakârca çalışan basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.