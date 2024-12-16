Bornovalı Giritliler, Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği’nin düzenlediği geleneksel gecede buluştu. Etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın katıldı. Dernek Başkanı Hakan Gülen, Başkan Eşki’nin çalışkanlığını vurgularken, Eşki de Giritlilere olan sevgisini ve kültüre duyduğu yakınlığı dile getirdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği gecesi Anemon Kent Otel’de yapıldı. Geceye Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın da katıldı.

Ömer Başkan Bornova için bir şans

Dernek Başkanı Hakan Gülen, 10 yıldır başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, “Sizler bize güvendiniz ve bugünlere geldik. Ömer başkan Bornova çin bir şans çünkü çok dinamik ve çalışkan bir insan. Sürekli sahada, Bornovalıların içinde, çalışıyor. Bu akşam aramızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Girit kültürünü yakından tanıyorum

Giritlilerin hayatındaki yerinin çok ayrı olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise “İlçe başkanımız Ertürk Çapın bildiğiniz gibi Giritli. Bana Girit kültürünü, Girit yemeklerini her zaman övünerek anlattı. Kendisi muhteşem bir aşçıdır. Ben bazen ona ‘Abi bir Girit restoranı aç. Kapalı gişe bir restoran olur’ diye takılıyorum. Şaka bir yana gerçekten ben bugün onun eşsiz desteği sayesinde görevdeyim. O anlamıyla onun nezdinde bütün Giritlilere karşı sevgim ve samimiyetim gerçekten çok yüksek. Geceniz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün burada olmaktan sizlerle beraber vakit geçirmekten dolayı da çok mutluyum” dedi.