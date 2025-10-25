Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı ve Birven Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çiçek, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu’yu makamında ziyaret etti.Tural Şahbazlı

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette, bölgesel kalkınma, ticaretin ve sanayinin güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek, güçlü yarınların ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olacağını vurgulayarak, “Bölgesel kalkınma yolunda ticaretimizi ve sanayimizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşımak için ortak akıl anlayışıyla verimli bir istişare gerçekleştirdik. Misafirperverliği için kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizin kalkınması, üretimin ve istihdamın artması noktasında her sektörün katkısı bizim için çok kıymetli. Bu anlamda Sayın Mustafa Çiçek’e ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca, esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunlar ile kooperatiflerin mevcut durumu da ele alınarak çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.