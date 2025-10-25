Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bağımlılıkla mücadelede hem bağımlı bireylere hem de yakınlarına ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Sigara Bırakma Seansları” hekim ve klinik psikologlar tarafından danışanlarla birebir görüşmeler yapılarak yürütülüyor. Böylece danışanların sigarayı bırakma süreçleri profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor.

Sincan, Mamak, Altındağ, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde bulunan Bağımlılıkla Mücadele Danışma Birimleri, yalnızca sigara bağımlılığıyla mücadele edenler için değil; alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılarına da destek sunuyor. Merkezlerde, bağımlı yakınlarıyla da bireysel görüşmeler yapılarak, danışanlar tıbbi tedavi için uygun kurumlara yönlendiriliyor ve bilgilendiriliyor. Ayrıca, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında kent genelinde farkındalık eğitimleri düzenleniyor, risk gruplarıyla atölyeler gerçekleştiriliyor ve tütün bırakma faaliyetleri yürütülüyor.

360 KİŞİ PROFESYONEL DESTEK ALDI

Bağımlılıkla Mücadele Danışma Birimlerinde 2024 yılı boyunca yapılan seanslarda toplam 360 kişi profesyonel destek aldı. Bunun yanı sıra bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla 44 eğitim düzenlenirken, bu eğitimlere 2 bin 148 kişi katılım sağladı. 2025 yılında ise toplamda 31 eğitim ile bin 865 kişiye “Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi” verildi.