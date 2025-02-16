Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaşa yönelik kayak, ikram ve sosyal tesislerin yapıldığı, teleferikle kolay ulaşımın sağlandığı Kuzuyayla 1.Etap Açılışı için düzenlenen Karfest-2025 festivalinde müjdeyi verdi, “Bu daha başlangıç, bu daha fragman. Asıl film başlamadı, burada çok daha güzel işler olacak” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Büyük bir coşku ve katılıma sahne olan Karfest-2025’te konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu başlangıç, asıl film daha başlamadı” diyerek yeni çalışmaların müjdesini verdi.

Kartepe’de turizm yatırımlarına bir yenisini eklediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sapanca Gölü çevresi, Ormanya, Kartepe doğa parkurları ve tesisler gibi yatırımların ardından Kartepe zirvesinde bulunan Kuzuyayla 1.Etabı önceki gün Karfest-2025 festivali ile hizmete açıldığını belirterek, "Geçen yıl tamamlanan ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı teleferikle kolay ulaşım sağlanan Kuzuyayla 1.Etap, kayak pisti ve sosyal tesisleri ile Kocaelileri kışın eşsiz doğayla ve karla buluşturacak" dedi.

Başkan Büyükakın, katılan herkesin büyük beğenisini toplayan Kuzuyayla 1.Etap’ın sadece başlangıç, fragman olduğunu belirterek, festivale gösterilen ilgiye de teşekkür etti.

Başkan Büyükakın, “Milletimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Burada aileleri, çocukları eğlenirken, sevinçle görmek bizi de tarifsiz mutlu ediyor” dedi.