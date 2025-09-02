Bursa Nilüfer Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü, “Sözümüz de sesimiz de barış için” sloganıyla düzenlediği etkinlikle kutladı.BURSA (İGFA) - “Komünist Osman” belgesel gösterimi, “Barış İçin Önce Adalet” söyleşisi ve Türk-Yunan ezgilerinin seslendirildiği konserin yapıldığı etkinlikte, barış ve adalet mesajları verildi.

Nilüfer Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü “Sözümüz de sesimiz de barış için” sloganıyla düzenlediği anlamlı bir etkinlikle kutladı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, geçmiş dönem Bursa milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Nilüferli katıldı.

Etkinlik, Dikili’nin eski Belediye Başkanı Osman Özgüven’in halkçı belediyecilik anlayışını anlatan “Komünist Osman” belgeselinin gösterimiyle başladı. Belgeselin ardından, tiyatro sanatçısı Yiğit Tuncay’ın moderatörlüğünde “Barış İçin Önce Adalet” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin konuşmacıları Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şair Ahmet Telli ve belgeselin yönetmeni, gazeteci Gökmen Ulu oldu.

“BARIŞ İÇİN SEVGİ LAZIM”

Osman Özgüven’i 2004-2014 yılları arasında yakından tanıma fırsatı yakaladığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Özgüven’in “Yaşam hakkı parayla satılmaz” sözünü her yerde kullandığını hatırlattı. Özgüven’in kapitalizmin vahşi değerlerine karşı sosyal demokrat, sosyalist bakış açısıyla insanları öne çıkaran bir anlayışla hareket ettiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Barış için sevgi lazımdır. Barış mücadelesi, zor bir mücadele. Bugün bunların daha büyüğüne ihtiyaç var” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi çok sayıda belediye başkanının hapiste olduğunu anımsatan Başkan Şadi Özdemir, “Bir yandan Gazze’de, Filistin’de, Irak’ta emperyalizmin her türlü şiddetini, parçalama operasyonlarını görüyoruz. Bebekler ölüyor. Bu nedenle faşizme karşı çok sert bir mücadele içine girmemiz, bunun için dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biz, barış için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN YARINLARI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ”

Gazeteci Gökmen Ulu da, Osman Özgüven’in bir arada yaşama kültürünün rol modeli olduğunu belirterek “Onun hakkında konuşurken, bir kişinin ne çok şeyi değiştirebileceğine dair bir örnek üzerinden ilerliyoruz. Bir arada yaşama kültürü bizim coğrafyamızda binlerce yıldır egemen olan bir sağduyudur” dedi.

Ulu, Atatürk ve arkadaşlarının da gelecek nesillere nefret tohumları ekmediğini, bölgede ve dünyada barış için yaşadıklarını hatırlatarak “Bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Umudumuzu asla kaybetmeden, gerçekten samimi birlik ve beraberlikle, mutlak bir inançla, demokrasi ve adalet için mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın yarınlarını korumak için hep beraber bu mücadeleye katılmalıyız” diye konuştu.

“SANAT DÜNYAYI AŞKLAŞTIRMA YOLCULUĞUDUR”

Şair Ahmet Telli ise emperyalist ülkelerin ikiyüzlü tutumlarına dikkat çekerek sanatın barış elçisi olduğunu vurguladı. Telli, “Sanat, dünyayı aşklaştırma yolculuğudur. Şiir, türkü, sanat, susmalara karşı konuşmadır. Konuşacağız. Konuşmanın bir yolu olarak itiraz edeceğiz. Halk itiraz ettiği zaman emperyalizmin silahları çöplüklerde çürüyüp, kullanılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

BARIŞ EZGİLERİ YÜKSELDİ

Söyleşinin ardından usta sanatçılar Hilmi Yarayıcı, Ahmet Koç ve Yunan sanatçı klarnet virtüözü Vassilis Saleas, sahne alarak barış için Türk ve Yunan ezgilerini seslendirdi. Sanatçıların birlikte ve solo performansları, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunarken, gece barış ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.