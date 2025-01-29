Barış Pınarı'nda tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleye geçit vermeyen Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son faaliyetini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1884523887997726981

Bakanlık, "Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini yineledi.