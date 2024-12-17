Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın sürdürdüğü operasyonlarla ilgili yeni gelişmeleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" mesajı verildi.