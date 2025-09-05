BASKİ, Bandırma’da 1400’lük ana isale hattında iki günlük bakım çalışması başlattı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Bandırma’nın su kaynaklarını korumak için Gönen Barajı ile Bandırma İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında bulunan 1400’lük ana isale hattında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Şehrin sürdürülebilir su yönetimine katkı sunan BASKİ bu çalışmalarla su kayıplarını en aza indirip, geleceğe güçlü bir altyapı bırakıyor.

Şehrin içme suyu kaynaklarını korumak ve güçlü bir altyapı oluşturmak için Bandırma’da kapsamlı bir çalışmaya başlatan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, bölge için büyük önem taşıyan bu çalışmayla su kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda BASKİ tarafından bugün itibarıyla Gönen Barajı ile Bandırma İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında bulunan 1400’lük ana isale hattında başlayan çalışmaların iki gün sürmesi planlanıyor.

KALICI VE STRATEJİK BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ

BASKİ ekiplerince ana isale hattında başlayan çalışma geçici bir bakım uygulamasının ötesinde su kayıplarının ve kayıp kaçak oranlarının önüne geçmeyi hedefleyen kalıcı ve stratejik bir iyileştirme projesi olarak öne çıkıyor. Özellikle isale hattı boyunca zaman içinde oluşan deformasyonlar, kaçaklar ve verimlilik kaybı gibi ciddi altyapı problemleri, bu çalışma ile titizlikle ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak.

DAYANIKLI MALZEMELER VE MODERN YÖNTEMLERLE TİTİZ ÇALIŞMA

BASKİ tarafından modern yöntemler ve dayanıklı malzemelerle yürütülecek olan bu bakım onarım süreci sayesinde, Bandırma’nın içme suyu altyapısı daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hale gelecek. Bu çalışma sayesinde hem önemli miktarda su tasarrufu sağlanacak hem de vatandaşlara uzun vadede kesintisiz, temiz ve yüksek basınçlı içme suyu sunulacak.

BAZI MAHALLELERDE KISA SÜRELİ KESİNTİ OLACAK

Çalışma kapsamında, bugün itibarıyla saat 15.00’ten itibaren başlayacak olan su kesintisi, planlanan işlemlerin büyüklüğü ve suyun sistemde yeniden dengelenme süreci nedeniyle, özellikle yüksek kotlarda bulunan mahallelerde 07 Eylül 2025 sabah 05.00’e kadar etkili olacak.

Bandırma’da; 100. Yıl, 17 Eylül, 600 Evler, Ayyıldız, Bentbaşı, Çalışkanlar, Çınarlı, Dere, Günaydın, Hacıyusuf, Haydarçavuş, İhsaniye, Kayacık, Levent, Paşabayır, Paşakonak, Paşamescit, Paşakent, Sunullah, Yenimahalle, Doğruca, Yenisığırcı, Bereketli, Ömerli, Erikli, Kuşcenneti, Akçapınar, Yeşilçomlu, Kirazlı, Doğa, Aksakal, Ergili, Karaçalılık, Edincik, Eskiziraatli, Yeniziraatli mahallelerinde su kesintisi veya su basıncında düşükler meydana gelebilecek.

BASKİ’DEN GELECEĞE GÜÇLÜ YATIRIM

BASKİ yetkilileri, bu altyapı hamlesinin Bandırma’nın su geleceğini güvence altına alacağını ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını vurguladı