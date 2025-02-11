Balıkesirspor, 3. Lig 2. Grup 19. Hafta müsabakasında Silivrispor’u evinde ağırladı. Rakibini 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan kırmızı beyazlılar, takıma verdiği desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a açtıkları pankartla teşekkür ettiler.BALIKESİR (İGFA) - Nesine 3. Lig 2. Grup 19. Hafta müsabakasında Silivrispor’u evinde ağırlayan Balıkesirspor, liderlik mücadelesinde 4-0’lık önemli bir galibiyete imza attı.

Kırmızı beyazlı ekipte golleri; Şahin Şafakoğlu, Özer Özdemir, Muhammed Demirci ve Bartuğ Bayar kaydetti.

Kırmızı beyaz sevdasıyla Balıkesirspor’un tüm maçlarını takip eden ve şehrin takımına sahip çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, maç boyunca tezahüratlarıyla takıma destek oldu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Abdullah Bekki ve taraftarlarla maç coşkusunu yaşayan Başkan Akın’ın takıma desteklerinden dolayı kırmızı beyazlı futbolcular maç öncesi seremonide “Balıkesirspor kulübümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederiz” yazılı pankartla sahaya çıktılar. Pankart, taraftarlardan da uzun süre alkış aldı.