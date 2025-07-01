BALKANTÜRKSİAD, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BULTİŞAD) ev sahipliğinde 4. Balkan Business Forumu’na İskender İskenderoğlu başkanlığında bir heyetle katılım sağladı.BURSA (İGFA) - İki gün süren forumda; “İş Dünyasını Destekleyen Kurumlar Politikalar”, “Programlar ve Bölgesel Uygulamalar”, “Yenilenebilir Enerji”, “Yapay Zekâ ve Sektörlere Etkisi”, “Balkan Ülkeleri Arası İş Birliği Olanakları”, “Lojistik, Endüstri Bölgeleri ve Yatırım Girişimleri” ile “Kadın Girişimciliği” gibi başlıklar masaya yatırılırken, B2B görüşmelerle katılımcılar arasında iş bağlantıları kuruldu.

Etkinliğin açılışında Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakanı Krasimir Yakimov, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu, Bulgar-Romen Ticaret Odası Başkanı Viktor Gugushev, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir ve Bansko Belediye Başkanı Stoycho Banenski, Balkan ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşlerini dile getirdiler.

Forumun ikinci gününde BULTİŞAD Başkan Yardımcısı Emrah Sazak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları arasında BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu ve dernek üyesi Sedef Doğan da yer aldı. Panelde konuşan İskenderoğlu, Bursa ekonomisi, üretim sektörleri, ihraç ürünleri ve BALKANTÜRKSİAD’ın bölgesel iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

BALKANTÜRKSİAD heyeti, ayrıca iş dünyası arasındaki diyaloğu ve iş birliğini artırmaya yönelik temaslar kapsamında BULTİŞAD Başkanı Burhan Nemutlu ve Bulgar Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) Başkanı Donka Koleva ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, iki ülke arasında yapılabilecek yatırımlar ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Forumun ardından değerlendirmelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, “Balkan coğrafyasındaki ekonomik entegrasyonu artırmak, iş dünyamızın sınır ötesi iş birliği potansiyelini güçlendirmek adına bu tür platformlar büyük önem taşıyor. BALKANTÜRKSİAD olarak yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin Balkanlar ile olan köklü bağlarını ekonomik ve kültürel iş birlikleriyle daha ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.