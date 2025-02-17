Arıcılıktan zeytinciliğe kadar Balıkesir’in öne çıkan tarımsal faaliyetlerine yönelik eğitimler veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM), 4. Zeytin Yetiştiriciliği Kursu yoğun bir katılımın ardından sona erdi.BALIKESİR (İGFA) - Tıbbi ve aromatik bitkiler, arıcılık, bahçıvanlık, bitki doku kültürü kursları gibi eğitim programlarıyla Balıkesir’deki tarımsal sektöre nitelik kazandıran faaliyetlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM), 4. Zeytin Yetiştiriciliği Kursu sona erdi. Yoğun bir katılımla başlayan eğitim programında 70 kursiyer yer aldı. Eğitimler, tıbbî ve aromatik bitkiler üzerine çeşitli çalışmalar yürütmüş ve uzmanlığa sahip olan BAÇEM Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu’nun BAÇEM’i tanıtmak amacıyla yaptığı sunum ile başladı.

03-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen eğitimlerde; Mücahit Kıvrak, Abdullah Soykan, Sabriye Çelik Uğuz, Uğur Binbir, Fatih Şahin, Zülal Taçar, Celil Şen, İpek Topuzoğlu, Fatih Keleş, Aslı Er, Yılmaz Açıkyer, Alper Karakaya gibi alanında uzman isimler; sunumlarıyla kursiyerleri bilgilendirdi. Kursiyerlerin zeytin yetiştiriciliğinin incelikleri üzerine bilgilendirildiği kursta, Balıkesir’deki tarımı geliştirmek ve doğru yöntemlerle zeytin üretimini artırmak amaçlandı. Burhaniye Halk Eğitim Merkezi ve BALMEK’in de katkılarıyla gerçekleşen kurstaki eğitimlerin sonunda, kursiyerlere MEB onaylı sertifika verildi.

ZENGİN TOPRAKLARIN ÇİFTÇİSİ FAKİR KALMAYACAK

11 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’de, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde tarımsal kalkınmaya yönelik önemli adımlar atılıyor. Zengin toprakların çiftçilerinin kaderinin fakirlik olmadığını her fırsatta vurgulayan ve tarımsal desteklerin önemine dikkat çeken Başkan Akın; Tarımda Balıkesir Modeliyle özellikle Balıkesir’in öne çıkan tarımsal faaliyetlerinden zeytin üretimine değer katmak istediklerini ifade etti.

ZEYTİNCİLİĞİ GÜÇLENDİREN KURSLAR

Tarımsal üretimin niteliğini artırmak için BAÇEM’de düzenlenen eğitim programlarının Tarımda Balıkesir Modelinin bir parçası olduğunu ifade eden BAÇEM yetkilileri, ilerleyen süreçte kurs programlarının nitelik ve nicelik bakımından güçlendirileceğini belirtti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda; tarımsal üretimi canlandırmak adına çeşitli destekler sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce kırsal hizmetlere ayırdığı bütçede de artışa gitmişti.