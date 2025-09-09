Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde askere gidecek gençlere verdiği destek sözünü yerine getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, temel askerlik görevini yerine getirecek dar gelirli gençlerin hesaplarına 5 bin TL tutarındaki maddi destek ödemeleri yatırıldı.

VATANİ GÖREVE GİDERKEN MADDİ KAYGI YOK

Balıkesir’de ikamet eden ve 6 ay süreyle askerlik görevini yapacak gençler, bu destek sayesinde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Başkan Akın, “Vatan toprağını savunmak için yola çıkan gençlerimizin yanında olmak bizim görevimiz. Onların yükünü hafifletmek için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

BAŞVURULAR GELİR DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında yapılan başvurular, sosyal inceleme sürecinden geçirildi. Gelir durumu uygun olan hak sahiplerinin hesaplarına destek ödemeleri aktarıldı.

SEÇİM VAADİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Seçim sürecinde gençlere verdiği destek sözünü tutan Başkan Akın, sosyal projeleriyle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Bu uygulama, gençlerin vatani görevlerini daha huzurlu ve güvenli bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlıyor.