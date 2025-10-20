Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Balıkesir Kitap Fuarı, üçüncü gününde de binlerce kitapseveri ağırladı.BALIKESİR (İGFA) - İlk üç günde 50 bin kişiyi ağırlayan 1.Balıkesir Kitap Fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “Balıkesir Aileme armağan ediyorum.” diyerek açılışını yaptığı fuarda, birbirinden değerli yazarlar ile binbir çeşit kitap, 26 Ekim Pazar gününe kadar okurlarıyla buluşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanvekili ve aynı zamanda merhum gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ile Belgesel Yönetmeni, Gazeteci ve Yazar Nebil Özgentürk konuk olduğu, özel bir televizyon kanalından canlı olarak yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programı ile üçüncü güne merhaba diyen fuar, akşam saatlerine kadar temposunu yitirmedi.

FİŞİNİ GETİR KAHVENİ GÖTÜR

Gün boyunca devam eden imza günü ve söyleşilere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuarın ilk üç günü için geçerli olan kitap alan vatandaşlara fişlerini göstermeleri karşılığında OnOn Mini’den ücretsiz kahve uygulamasını vatandaşların yoğun istediği üzerine son güne kadar uzatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hemşehrilerinin fuara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

İMZA GÜNLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Alişan Kapaklıkaya, Alper Akçam, Aslı Arslan, Aycan Sarıahmet, Aylin Torun, Ayşe Kayacan, Aytunç Erkin, Banu Avar, Binnur Şafak Nigiz, Burcu Adsay, Cihat Yaycı, D.N. Archeron, Emine Tavuz, Emre Gül, Fatma Yaşar, Gonca Çakır, Gökçen Koçan, Gönül Ünver, İlkgün Demir, Murat Ağırel, Naim Babüroğlu, Nermin Kaşçı, Nilüfer Açıkalın, Oktay Ferik, Özgün Özen, Serhan Asker, Sinan Meydan, Şener Altun, Şule Avlanmaz, Tarık Tufan, Yüksel Işık, Zeynep Özügenç okuyucularıyla imza gününde buluştu. Vatandaşlar, yazarlara kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

SÖYLEŞİLERE BÜYÜK İLGİ

İmza günlerinin yanı sıra gerçekleştirilen söyleşilerde vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Söyleşilerde; Alper Akçam, Cihat Yaycı, Sinan Meydan, Aytunç Erkin, Murat Ağırel, Banu Avar, Naim Babüroğlu da okurlarıyla buluştu. Gün sonunda İzmir Klarinet Kuartet Klasik Müzik Konserine de vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

VATANDAŞLAR FUARDAN MEMNUN

Kitap Fuarı’nı çok güzel bulduğunu ve sevdiği birçok yazarın fuarda yer almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yağmur Önder “Dün gece heyecandan uyuyamadım. Buraya da hızlı geldim. Sevdiğim yazarlara kitabımı imzalattığım için çok mutluyum. Bizleri düşünerek bu fuarı düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.” dedi. Balıkesir’de böyle bir kitap fuarının açılmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen Eflin Önder, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz.“

Kitapseverler için çok güzel bir fuar olduğunu ifade eden Şule Yamanç “Fuarın açılacağını duyduğumda çok heyecanlandım. Şimdi buradayım, aldığım kitapları imzalatıyorum. Ortam çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. 1. Balıkesir Kitap Fuarını çok beğendiğini söyleyen Ceren Arslan, fuarı düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederek; “Sevdiğim birçok ünlü yazarla bir araya gelme fırsatı buldum. Fuar çok kalabalık, her şey çok güzel.” dedi.