Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yaz sezonunda yaşanabilecek olası yangın ihtimallerine karşı şimdiden hazırlıklara başladı.BALIKESİR (İGFA) - Yangın ihtimallerine karşı düzenli tatbikatlarını yaparak, teknik ekipmanlarını artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yangın sezonu öncesi dağıtılacak 30 adet çok maksatlı kırsal alan yangın römorkunun teminini gerçekleştirdi. Merkez itfaiye istasyonlarına uzak mesafelerde bulunan kırsal mahallelerdeki orman, arazi ve ev yangınlarına acil müdahale edilmesini sağlayacak olan itfaiye römorklarının mahallelere teslimi yaz aylarına doğru başlayacak.

RÖMORK SAYISI 833’E ÇIKARILDI

Kırsal mahallelerde anız yangınları başta olmak üzere olası yangın ihtimallerine karşı itfaiye tarafından çeşitli önlemler alınıyor. Yaz sezonunda oluşabilecek orman ve kırsal arazi yangınlarını önlemek ve yakın istasyonlardan müdahaleye zaman kazandırmak amacıyla itfaiye bünyesindeki modern ve gelişmiş ekipmanların sayısı artırılıyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerde bulunan 803 römork sayısı 833’e yükseltiliyor. Yangınlara müdahale hızını artıracak olan römorklar aynı zamanda etkinliklerde su tankeri, yol sulama, su depoları ve helikopter yangın havuzlarının doldurulmasında da çok maksatlı olarak kullanılacak.

GÖNÜLLÜ İTFAİYE EĞİTİMLERİYLE HALK BİLİNÇLENECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı grup amirlikleri tarafından yangına karşı yaklaşım ve müdahale konusunda halka düzenli eğitimler verilecek. Kırsal mahallelerde çıkabilecek olası yangınlara karşı vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefleyen itfaiye, aynı zamanda gönüllü itfaiye eğitimleri ile halkın daha duyarlılığını artırmayı da amaçlıyor.