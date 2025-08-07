Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yazın sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı plajlarda önlem almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında meydana gelen plaj işgallerine karşı denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, uyarılara kulak asmayan işletmeler için gerekli yaptırımları uyguluyor.BALIKESİR (İGFA) - Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte halk plajları tatilcileri ağırlıyor. Halktan gelen talepler üzerine sahillerdeki işgalleri engellemeye yönelik denetimler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, sahilleri izinsiz kapatarak şezlong kiralayanlar ve malzemelerini koyan işletmeleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan işletmelere de gerekli yaptırım uygulandı.

“HALKIMIZIN KONFORU İÇİN DENETİMLERİMİZ SÜRECEK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, sorumluluk alanında bulunan sahil şeritlerinde hem görüntü kirliliğine sebep olan hem de tatilcilerin yaşamasına engel olan etkenleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Vatandaşın rahat etmesi için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından sürekli uyarılan fakat kullanmadıkları halde sahilleri işgal eden malzemeleri toplamaya başladı. Gece ve gündüz bırakılan bisiklet kilitleri ve zincir ile kilitlenerek sabit bırakılan şemsiye, şezlong, kamp sandalyesi vb. eşyalar toplanarak sahilden uzaklaştırıldı. Denetimlerin süreceğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “Sahillerdeki işgallere yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın konforlu ve rahat bir tatil geçirmesi için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.