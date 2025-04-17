Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Nisan 2025 tarihinde bir basın duyurusu yayımlayarak, bazı basın organlarında yer alan “vergi affı” ve “yeni yapılandırma paketi” iddialarını yalanladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “Vergi Affı” ve “Yapılandırma” iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada yer alan bu tür haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Söz konusu haber masa başında uydurulmuş, asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir bilgiden ibarettir. Vatandaşlarımızdan yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallardan yapılan açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.