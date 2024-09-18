Çoruh Kültür Merkezi’nde halkın katılımıyla gerçekleşen programda vatandaşların soruları cevaplandı.

Toplantıda bir vatandaşın Kop Tüneli’ni hatırlatarak, ne zaman bitirileceği yönündeki soruya, Bakan Güler, “Net olarak söylüyorum. 2026 yılında açılmış olacak” dedi.

Tünelin 12 yıldır bitirilmediğini hatırlatan vatandaşa, tüneldeki çalışmaların zor şartlar altında ilerlediğini aktaran Bakan Güler, tünelin kesin olarak 2026 yılında açılacağı bilgisini paylaştı.

Programda Bakan Güler'e Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan eşlik etti.