Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Pekmezci Bakan Uraloğlu'nu Bayburt ve Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek plaket takdim etti ve belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nda üretilen ürünlerden hediye etti.

Başkanımız Pekmezci ayrıca Bakan Uraloğlu'nu 27. Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'ne davet ederek davetiyesini de takdim etti.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Başkanımız Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette Bakan Uraloğlu'na Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Sayın Orhan Ateş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, ve kalabalık bir heyet eşlik etti.