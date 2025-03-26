Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu.ANKARA (İGFA) - Trabzon'da üniversite öğrencilerinin sahur sofrasına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin eğitim hayatı, üniversite yaşamı ve gelecek planlarıyla yakından ilgilendi.

Sahur sonrası yapılan samimi sohbetlerde hem güldüren anlar yaşandı hem de Bakan Uraloğlu, gençlerin fikir ve düşüncelerine kulak verdi.

Sahurda gençlerle kuymak yapalım dedik… Çiğ köfteye kadar uzandı iş! ???????? Gençlik + ???? muhabbet =⚡️ enerji#GençlerleSahur#TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/OoTLD6ac8q— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 26, 2025

Gençlerle uzun uzun sohbet eden Bakan Uraloğlu, "Bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Çünkü sizler sadece bugünün öğrencileri değil, yarının mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları ve yöneticilerisiniz. Sizin enerjiniz, hayalleriniz ve çalışkanlığınız; ülkemizin yarınlarını inşa edecek. Bizler de sizlerin bu yolu daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Ramazan ayının maneviyatını gençlerle paylaşmanın kendisi için çok değerli olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu sofralar sadece yemek yenilen değil, gönüllerin birleştiği yerler. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların düşüncelerini duymak bize güç veriyor" dedi.