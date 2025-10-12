Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla birlikte uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle büyük beğeni toplayan ikiz kardeşler Erva ve Zümra’yı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda ağırladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, babalarıyla birlikte uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleriyle büyük beğeni toplayan ikiz kardeşler Erva ve Zümra’yı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda ağırladı. Henüz 4,5 yaşında olmalarına rağmen gökyüzüne duydukları ilgiyle dikkati çeken kardeşlerin ziyareti, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Bakan Uraloğlu, Uraloğlu, Erva ve Zümra ile yakından ilgilendi, hayallerini dinledi ve onlarla uzun uzun sohbet etti. Minik kardeşler kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri Bakan Uraloğlu’nun torunlarına hediye ederken, Bakan da ikizlere birer uçak maketi armağan etti.

Minik kardeşlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uraloğlu, “Çocuklarımızın dünyaya duyduğu merak ve gösterdiği ilgi, geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor. Bu heyecanı ve öğrenme arzusunu desteklemek hepimizin görevi. Çocuklarımızın hayalleri, bizim en kıymetli yol haritamızdır.” dedi.

Ziyaretin ardından minik kardeşler, havalimanında unutulmaz bir gün yaşadı. Kokpiti inceleyen ikizler uçakları da yakından izleme ve tanıma fırsatı buldu.