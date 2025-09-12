Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınadı. “Milli iradenin yok sayıldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül, demokrasi tarihimizin kara lekesidir” diyen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde darbeci zihniyete asla fırsat verilmeyeceğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Darbenin, antidemokratik uygulamalarıyla milletin hafızasında derin izler bıraktığını belirten Bakan Tunç, “12 Eylül’ü hiçbir zaman unutmayacak, her zaman utançla hatırlayacağız” dedi.

Bakan Tunç, mesajında, "Milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur! Millet iradesinin yok sayıldığı, demokrasinin askıya alındığı, temel hak ve özgürlüklerin engellendiği 12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliğinde milli iradeye her zaman sahip çıkıldığını ve çıkılmaya devam edileceğini vurgulayan Tunç, “Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Darbeci zihniyete ve vesayet özlemi çekenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz" diyerek, demokrasiyi güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü tahkim etme kararlılığını da yineledi.