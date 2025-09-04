Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yargı reformu çalışmalarını değerlendirdi. Yeni adli yılda vatandaş memnuniyetini artırmak için kararlı adımlar atılacak.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirme çalışmalarını ele aldıklarını duyurdu.

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ndeki hedefler doğrultusunda önemli düzenlemeler yapılacağını belirtti.Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden, tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendireceklerini vurguladı.

İnsan kaynağı kapasitesini artırmaya yönelik adımların da atılacağını ifade eden Bakan Tunç, yeni adli yılda vatandaşların yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Bakan Tunç açıklamasında, yargı sisteminde erişilebilirlik ve etkinlik hedefiyle yürütülen reform çalışmalarının yeni adli yılda hız kesmeden devam edeceğinin sinyalini verdi.