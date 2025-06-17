Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan’da cari açığın 39,3 milyar dolar azaldığını, altın ve enerji hariç cari fazlanın 49,5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hizmet ihracatının güçlü performansı cari dengeyi destekliyor.ANKARA (İGFA) -Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan 2025 itibarıyla cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, yıllık cari açığın öngörüler doğrultusunda artış gösterse de ekonomik programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldığını belirtirken, altın ve enerji hariç tutulduğunda ise yıllık cari fazlanın 49,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Küresel mal ticaretindeki belirsizliklerin arttığı bir dönemde, Türkiye’nin hizmet ihracatındaki güçlü performansının cari dengeyi desteklediğini vurgulayan Bakan Şimşek, uygulanan ekonomik program sayesinde ülkenin dayanıklılığının ve şoklara karşı direncinin önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Bakan Şimşek, paylaşımında, “Sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar elde ettik. Bu, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyor” dedi.