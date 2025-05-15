Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalarda olumlu gelişmeler yaşandığını duyurdu. Yabancı para mevduat talebi ve ülke risk primi düşerken, Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar artış gösterdi. Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı için politikaların kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin finansal piyasalarındaki iyileşmeyi değerlendirdi.



Bakan Şimşek, zamanında atılan doğru adımların etkisiyle yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken, Merkez Bankası brüt rezervlerinin haftalık 5,8 milyar dolar arttığını belirtti.

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talebin dezenflasyon sürecine destek sağlayacağını ifade eden Bakan Şimşek, “Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.