Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkentte özel eğitim veren bir okulu ziyaret ederek, öğrenciler ve velileriyle buluştu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkentte özel eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

"Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, özel çocuklarımızın topluma tam ve etkin katılımını sağlamak için her zaman yanlarındayız" diyen Bakan Göktaş, okul ziyaretinde robotik kodlama etkinlik sınıfı ile resim ve müzik atölyelerini ziyaret ederek, özel eğitim alan öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Okul yetkililerinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Göktaş, anaokulu öğrencilerinin etkinliklerine de eşlik etti.

Bakan Göktaş, velilerle de bir araya gelerek, sohbet etti, taleplerini dinledi.