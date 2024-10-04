Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin 20 yıl önce yıllık 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeden bugün 5,5 milyar dolar savunma sanayi olan ülke konumuna yükseldiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar 6,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.ADANA (İGFA) - TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bolat, TEKNOFEST'in ikinci gününde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile etkinlik alanını gezerek, stantları dolaştı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin projelerini inceledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bolat, bütün Adana'nın akın akın TEKNOFEST alanına aktığını dile getirdi.

Türkiye'nin yegane teknoloji havacılık ve savunma sanayi festivali olan ve 1 milyonun üstünde yarışmacının iştirak ettiğini anlatan Bolat, bu TEKNOFEST'in 10. defa Türkiye'de gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Bolat, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını tebrik ederek, "Halkın teknolojide kalkınmada, havacılıkta ve savunma sanayindeki başarısıyla gururlanmak, iftihar etmek ve milli birlik içinde yer aldığını göstermek için TEKNOFEST'e çok büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

"BEYİN GÜCÜMÜZLE İFTİHAR EDİYORUZ"

Hükümet olarak TEKNOFEST'in yanında olduklarını vurgulayan Bolat, Türkiye'nin teknoloji de çok büyük ilerlemeler sağladığına dikkati çekti.

Bolat, özellikle son 20 yılda teknopark sayısının 3'ten 102'ye çıktığını, teknoloji merkezlerinin sayısının da 1600'ü aştığını ifade etti.

Türkiye'nin artık teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığının altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Yazılım teknolojisinde 3,5 milyar dolar yıllık ihracatı olan bir ülkeyiz. Biz Bakanlık olarak yazılım ihracatçılarını da destekliyoruz. 20 yıl önce yıllık 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir ülkeden bugün 5,5 milyar dolar savunma sanayi olan ülke konumundayız, yıl sonuna kadar 6,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayinde 12 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahibiz. Türkiye bugün 185 ülkeye 230 farklı savunma sanayi ürünü ihraç eden bir savunma tedarikçisi, üreticisi ve ihracatçısı ülke konumuna ulaştı. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordine ettiği ve yönettiği 800'ün üzerinde projeler ve 100 binlerce kişi savunma sanayide, teknolojide bilişim alanında çalışıyor. Beyin gücümüzle iftihar ediyoruz. Daha alacak çok mesafelerimiz var ama TEKNOFEST Türkiye'nin teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayindeki elde ettiği başarının simgesi ve halkımızın akın akın ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun sembolünün adı haline geldi. Türkiye inşallah önümüzdeki süreçte teknolojide, havacılıkta ve savunma sanayinde daha büyük başarılar elde edecek. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da ambargosuz olarak birçok ülkenin tedarik ihtiyacını karşılayacak konuma ulaşmış durumdayız, çok daha güzel günler bizleri bekliyor."

OTELLERİN FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI

Bolat, TEKNOFEST Adana kapsamında bazı otellerin gecelik 20-30 bin lira gibi fahiş fiyat uyguladığı ve buna karşı Bakanlığın bir denetiminin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Biz zaten denetimler yapıyoruz. Buna tevessül edenler için söylenecek tek söz, bu yapılan ahlaksızlık, aç gözlülüktür. Adana halkına ve TEKNOFEST'i görmek için Adana'ya gelen vatandaşlarımıza böyle bir muamele asla kabul edemeyiz. Gerekli cezaları vereceğiz." cevabını verdi.