Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Haziran’da ihracatın yüzde 7,9 artarak 20,5 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatın ise 267 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu. İlk yarıda ihracat yüzde 4,1 artarken, turizm geliri yüzde 8,4 artışla 16,3 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın üretim ve istihdamı desteklediğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle açıklanan 2025 Haziran ayı dış ticaret verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı yüzde 7,9 artarak 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu, Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek aylık artış olarak kaydedildi.

Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracat 8,2 milyar dolarlık artışla 267 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İLK YARIDA İHRACAT ARTIŞI

2025’in Ocak-Haziran döneminde ihracat, geçen yıla göre yüzde 4,1 artarak 131,4 milyar dolar oldu. Şubat’taki takvim kaynaklı sınırlı gerileme dışında, yılın ilk 6 ayının 5’inde ihracat yıllık bazda artış gösterdi. Mart’ta 758 milyon dolar (yüzde 3,3), Nisan’da 1,5 milyar dolar (yüzde 7,7), Mayıs’ta 629 milyon dolar (yüzde 2,6) ve Haziran’da 1,5 milyar dolar (yüzde 7,9) artış kaydedildi.İthalat ve Dış Ticaret AçığıHaziran’da ithalat yüzde 15,2 artarak 28,7 milyar dolar, Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 7,2 artarak 180,8 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış ithalat 9,9 milyar dolar artarak 356,1 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 38,8 artarak 8,2 milyar dolar, ilk yarıda yüzde 16,3 artarak 49,4 milyar dolar oldu.

Ancak yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 1,6 milyar dolar gerileyerek 89,2 milyar dolara indi.

Turizm Geliri ve Cari Denge2025’in ikinci çeyreğinde turizm geliri yüzde 8,4 artarak 16,3 milyar dolara, ziyaretçi sayısı yüzde 2 artarak 16,4 milyona ulaştı.

Bakan Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki ivmelenme sayesinde Temmuz’dan itibaren cari işlemler hesabında fazla beklediklerini, Haziran’da cari açığın 1-1,5 milyar dolar aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bolat, AB-27’nin ithalatındaki durgunluk, zayıf dış talep, bölgesel savaşlar, iç karışıklıklar ve tarife artışlarının yarattığı belirsizliklere rağmen ihracatın artış trendini koruduğunu vurguladı.