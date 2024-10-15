‘Bahri Dinar Gazetecilik Ödüllerinin sahipleri 18 Ekim’de ödülleri ile buluşuyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merhum Bahri Dinar anısına Trakya Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen Gazetecilik Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu!
Başarılı gazetecilere ödülleri 18 Ekim Cuma günü verilecek.
Saat 18.30-20.30 arası Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek ödül töreninde ödül alacak gazeteciler şöyle;
ÖDÜL ALANLAR
1-GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
Işık Burcu Koç
CİĞERCİ BAHRİ DİNAR ÖZEL ÖDÜLÜ
2- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
HABER DALI BİRİNCİSİ
Erkan Ekşi
3- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
HABER DALI İKİNCİSİ
Seyide Esen
4- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
HABER DALI ÜÇÜNCÜSÜ
Efecan Hıdır
5- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
SAYFA DÜZENİ DALI BİRİNCİSİ
Oya Orhan
(HABER TRAK GAZETESİ)
6- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
SAYFA DÜZENİ DALI İKİNCİSİ
Gülşah Esmer
(EDİRNENİN SESİ GAZETESİ)
7- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
SAYFA DÜZENİ DALI ÜÇÜNCÜSÜ
Tevfik İşçi
(LÜLEBURGAZ GÖRÜNÜM GAZETESİ)
8- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
HABER FOTO DALI BİRİNCİSİ
Anıl Zengin
9- GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ YARIŞMASI
2024
MANSİYON ÖDÜLÜ
Ergin Yıldız (YENİGÜN GAZETESİ)
Özgür Orhan (YENİGÜN GAZETESİ)
Selman Eski (YENİGÜN GAZETESİ)
Kerem Filiz (EDİRNE TV)
Serhat Yeşilipek (HABERTRAK GAZETESİ)
Fikri Yalın (VATANDAŞ GAZETESİ)
Gülsevin Kuzu (MARMARA GAZETESİ)
Hakan Karaca (HABERTRAK GAZETESİ)