Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak, ailelere çocuklarını hem siber zorbalığa maruz kalmaktan hem de dijital dünyada zorbalık yapmaktan koruyacak yol gösterici öneriler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve kullanım yaşının düşmesiyle birlikte, çocuklar ve gençler sosyal medya, online oyunlar ve mesajlaşma uygulamalarında giderek daha fazla zaman geçiriyor. Bu durum, siber zorbalığın yaygınlaşmasına ve çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkilere yol açıyor. Bahçeşehir Koleji, ebeveynlere yönelik yaptığı açıklamada siber zorbalığın etkilerine dikkat çekerek, ailelerin çocuklarını bu tehditten korumak için alabilecekleri önlemleri paylaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç; “Siber zorbalık; tehdit, hakaret, dışlama, küçük düşürme veya iftira gibi davranışlarla dijital ortamda yapılan bir zorbalık türü. Dijital dünya çocuklarımızın hayatında artık kaçınılmaz bir gerçek. Onları teknolojiden uzak tutmak yerine, bu alanı güvenle ve bilinçle kullanmalarını sağlamak en önemli görevimiz. Bahçeşehir Koleji olarak bizler de öğrencilerimizin güvenli, destekleyici ve kapsayıcı bir öğrenme ortamında yetişmelerini en temel önceliğimiz olarak görüyoruz.

Bu doğrultuda akran zorbalığı ve siber zorbalığa karşı kapsamlı ve önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Okul öncesinden lise düzeyine kadar öğrencilerimize; arkadaşlık ilişkileri, zorbalığı tanıma, güvenli iletişim ve başa çıkma stratejileri üzerine dersler veriyor, öğretmenlerimizi düzenlenen seminerler ve rehberlik bültenleriyle destekliyoruz. Velilerimizi ise teknoloji kullanımı, dijital güvenlik ve siber zorbalık üzerine hazırladığımız seminerler ve bilgilendirici içeriklerle sürece aktif şekilde dahil ediyoruz. Böylece yalnızca mevcut sorunlara çözüm üretmekle kalmıyor, aynı zamanda zorbalığın hiç ortaya çıkmaması için güçlü bir önleyici model oluşturuyoruz” dedi.

Dr. Özlem Koç, ailelerin siber zorbalığa karşı alması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı: “Siber zorbalıktan korunmanın en etkili yolu, gerçekleşmeden önlemektir. Çocuğunuza sadece teknolojiyi yasaklamak yerine, dijital dünyada hakları ve sorumlulukları olduğunu öğretin. Onunla açık iletişim kurun; zorbalıkla karşılaştığında utanmadan size gelebileceğini bilsin. Hangi platformlarda bulunduğunu bilin, ancak gizli takip yerine açık kurallar koyun. Gerektiğinde ekran görüntüsü alıp okul yönetimine veya ilgili platformlara başvurun ve gerekiyorsa profesyonel destek alın.”

Siber zorbalığın bir çocuğun psikolojik sağlığını, akademik başarısını ve sosyal ilişkilerini derinden etkileyebileceğini belirten Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak ise ailelere şu uyarıda bulundu: “Ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurması, onları yargılamadan dinlemesi ve dijital dünyada güvenli davranışlar geliştirmelerine rehberlik etmesi büyük önem taşıyor.”

Siber Zorbalık Artıyor

Sosyal medya kullanım yaşının düşmesi ve denetimsiz erişimin ciddi bir risk oluşturduğunu vurgulayan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Sibel Durak, siber zorbalığın artışındaki nedenleri şu şekilde detaylandırdı: “Çocuklar ve gençler, artık çok daha küçük yaşta sosyal medya ve çevrim içi platformlarla tanışıyor. Bu ortamların kontrolsüz kullanımı, siber zorbalığı tetikliyor. Anonimlik duygusu, bireylere normalde yüz yüze söylemeyecekleri sözleri yazma cesareti veriyor. Online oyunlar, grup sohbetleri ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden çocuklar birbirlerini rahatça hedef alabiliyor. Dijital zorbalık, bir mesajın veya görselin saniyeler içinde çok geniş kitlelere ulaşmasıyla, geleneksel zorbalığa kıyasla çok daha hızlı yayılıyor ve etkisini artırıyor. Pandemi sonrası ekran süresindeki ciddi artış da bu tür davranışların hem sıklığını hem de görünürlüğünü yükseltti.”

“Siber zorbalıktan korunmanın en etkili yolu, gerçekleşmeden önlemektir.”

Sibel Durak, ailelerin siber zorbalığa karşı alması gereken önlemleri şu şekilde açıkladı: “Siber zorbalıktan korunmanın en etkili yolu, gerçekleşmeden önlemektir. Çocuğunuza sadece teknolojiyi yasaklamak yerine, dijital dünyada hakları ve sorumlulukları olduğunu öğretin. Onunla açık iletişim kurun; zorbalıkla karşılaştığında utanmadan size gelebileceğini bilsin. Hangi platformlarda bulunduğunu bilin, ancak gizli takip yerine açık kurallar koyun. Gerektiğinde ekran görüntüsü alıp okul yönetimine veya ilgili platformlara başvurun ve gerekiyorsa profesyonel destek alın.”