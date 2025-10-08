Çayırovalıların doğayla iç içe vakit geçirebileceği ve toprağa dokunabileceği Bahçem Çayırova, ilk misafirlerini ağırladı. Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi (EKAL) öğrencileri, Bahçem Çayırova’ya gelerek hem burada sebzelerin yetişme süreci hakkında bilgi aldı hem de sebze hasadı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde ‘Şehrin içinde doğanın izinde’ sloganıyla oluşturulan ve 12 bin metrekarelik alanda ilçe halkının toprağa dokunabildiği, atölye eğitimleri alabildiği, büyüleyici seranın güzelliğini yaşayabildiği ve hasat yapabildiği alan olan ‘Bahçem Çayırova’ açılış sonrasında ilk misafirlerini ağırladı.

Çayırova Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Bahçem Çayırova’ya gelerek, burada Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı ve sebze hasadı gerçekleştirdi. Okul Müdürü Halil İbrahim Çetin, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu.

KIVIRCIK VE ROKA HASADI YAPTILAR

Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk olarak Bahçem Çayırova alanında bulunan keçiler ve tavuklarla ilgili bilgi edindi. Keçileri sevme şansı da elde eden öğrenciler, daha sonrasında Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından, bostan alanında bulunan sebzeler ve onların yetişme süreciyle ilgili bilgilendirildi. Burada, sebzelerin nasıl yetiştiğine dair bilgi alan öğrenciler, daha sonra hep birlikte kıvırcık ve roka hasadı gerçekleştirdi. Son olarak Bahçem Çayırova’nın serasındaki botanik bahçeyi gezen gençler, projeye tam not verdi. Öğrenci ve öğretmenler, bu güzel etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.