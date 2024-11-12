MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında terörle mücadele mesajı vererek, "Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörle mcadelede önemli mesajlar verdi.

"Aklımızla, imanımızla, irfanımızla, gönlümüzle Türklüğün, Türkiye’nin ve Türk milletinin yıkılmaz son kalesiyiz, teslim alınamaz son cephesiyiz" diyen Bahçeli, "Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir." dedi.

ÜLKEMİZİN TERÖR KAMBURUNDAN KURTULMASI MUHTEMEL DEĞİL MUHAKKAK BİR AKIBETTİR"

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, huzurun yüzyılı olacağını söyleyen Bahçeli, buna inandıklarını, bu hedefe ulaşmak için çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini aktardı. Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akıbettir. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek, milli beka meselesidir. Hem siyaset alanında boy gösterip hem de silahlı teröristlere sırt dayamak başı ezilmesi gereken gayrimeşru ve gayrihukuki menfur bir çelişkidir. Bu vahim çelişkinin yörüngesine sabitlenip hıyaneti gerekçelendirmeye, hatta demokrasi ve milli irade kavramlarını silah gibi kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Silah varsa siyaset yoktur. İhanet varsa demokrasi yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili kupkurudur."

Bahçeli, terörün bitmesi milli ülkü olduğunu söyledi.

"ORTAK ALFABE, TÜRK KÜLTÜR HAYATININ DİRİLİŞ BEYANNAMESİDİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ortak alfabe kararına da değinerek, "Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir. Aynı zamanda Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin ortak alfabeye hazır olması Türk birliğinin müjdesidir. Türk dünyasına birlik ve beraberliğin cemresi düşmüştür." görüşünü paylaştı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatmasıyla da ayrılan suların birleşeceğini, hasretin biteceğini söyleyen Bahçeli, "Issık Gölü'nün hatıraları, Ötüken sancağının hedefleri, asırlar sonra hakiki mana ve mecrasına kavuşacaktır." dedi.

Öte yandan Grup Toplantısı sonrasında bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çözüm süreci konusunda aranızda bir görüş ayrılığı var mı?" sorusu üzerine ise MHP lideri Bahçeli, "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak." yanıtını verdi.