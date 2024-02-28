Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir seçim çalışmaları kapsamında Bayburtlu hemşerilerimizle buluştu.

Özdemir dün akşam Bayburt Taşçılar Köyü Derneğini ziyaret etti.

Dernek ziyaretinde,Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bahçelievler Belediye Başkan Yar. Ayhan Kalkan, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Ak Parti Fatih İlçe Başkan Yardımcısı Faysal Yılmaz, Ak Parti Tokat Demircili B. Başkan A. Mustafa Şahin, Bayburt Kültür ve Yar. Dernek Başkanı Hicabi Durmuş katıldı.

Taşçılar Derneğinde Tel helvası çekildi ve ikramlar yapıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Özdemir, “İnşallah bu meclislerle, sizlerle beraber Bağcılar’ımızın gelişimine hep birlikte çok büyük imzalar atacağız” dedi.

Abdullah Özdemir, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Toplumun her kesiminden vatandaşın sevgisini ve güvenini kazanan Özdemir, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında derneklerini ziyaret eden heyete Bayburt Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul,Belediye Başkanı ve İlçe Başkanlarını Bayburt’ta yazın yapılacak olan Dede Korkut şenliklerine davet etti.

Başkan Ali Erkul Bahçelievler Belediye Başkan yardımcısı Ayhan Kalkan’a özellikle Bayburtlu Hemşerilerimizin sorunlarıyla ilgilendiği için teşekkürlerini ifade etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.