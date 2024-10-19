Hüsnü Uğural Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi hakemlerinden Hüseyin Kurt yönetti. Takımlar sahaya kız çocukları eşliğinde ve 'Kadına Çocuğa Dokunma' pankartı ile çıktı.

14.30’da başlayan karşılaşmada ilk gol lider Ayvalıkgücüspor’dan geldi. Ev sahibi ekip 27. dakikada Polat Güren'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bayburt Özel idarespor Penalti Kaçırdığı Lider Karşısında Puanla Donuyor (1)37. dakikada Bayburt Özel İdarespor ele geçirdiği beraberlik fırsatını tepti. Kazanılan penaltıda topun başına gelen son haftaların gözde ismi Mikail Albayrak atışı kaçırdı. Mikail’in vuruşunu rakip kaleci uzandığı köşeden kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan temsilcimiz beraberlik golünü 66. dakikada buldu. Karşılaşmaya eşitliği getiren golü Alpay Cin attı.

Ayvalıkgücüspor 78. dakikada Serhat Hürriyet ile bir gol daha buldu. 90 dakikası 2-1 Ayvalıkgücüspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında temsilcimiz gol bularak zorlu deplasmandan puanla dönmesini bildi. 94. dakikada gelen golü penaltıyı kaçıran isim Mikail Albayrak kaydetti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bayburt Özel İdare spor, 1 puanla kapattığı 7. hafta sonunda puanını 9'a yükseltti. Temsilcimiz 26 Ekim’de oynanacak olan 8. hafta maçında Küçükçekmecespor’u konuk edecek.

Bayburt Özel idare spor Penaltı Kaçırdığı Lider Karşısından Puanla Donuyor (2)