Cemre Baysel'den şaşırtan hamle! Eski rol arkadaşını takipten çıktı Cemre Baysel'den şaşırtan hamle! Eski rol arkadaşını takipten çıktı
Avrupa Yakası'nın usta oyuncusu Suna Keskin'den Vural Çelik mesajı!
Avrupa Yakası dizisinin 'Kubilay'ı, oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ölümü sonrası Gülse Birsel'in sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımı büyük bir yankı uyandırdı ve ünlü isme...Devamı için tıklayınız