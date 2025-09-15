Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a gelişinin 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. TRABZON (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a gelişinin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirilen törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Atatürk’ün 15 Eylül 1924’te Trabzon’a gerçekleştirdiği ziyaretin sadece bir geliş değil, milletin kaderini yeniden yazan bir liderin halkla buluşması olduğunu belirtti. Gülay, “O gün dalgalanan Türk bayrakları, Cumhuriyet’e ve aydınlık yarınlara verilen bir sözdü. Trabzon, tarih boyunca Anadolu’nun direniş kalesi olmuştur” dedi.

Konuşmasında Atatürk’ün Trabzon’a yönelik övgüsüne de yer veren Gülay, “Atatürk'ün ‘Trabzon, kahramanlıkta da, cumhuriyet sevgisinde de her zaman en öndedir’ sözü bizler için bir gurur nişanesidir. Bu övgü, bize yalnızca geçmişi hatırlatmaz; aynı zamanda Cumhuriyet’e sahip çıkma sorumluluğu yükler” ifadelerini kullandı.

Mehteran Gösterisiyle Final

Tören, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehter Takımı’nın gösterisiyle sona erdi. Katılımcılar, Atatürk’ün mirasına sahip çıkma kararlılığıyla tören alanından ayrıldı