İzmir'de Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve kahramanlık türküleriyle Bornovalılara unutulmaz bir konser verdi. Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran vatandaşlar, hem koroya hem de solistlere coşkuyla eşlik etti.İZMİR (İGFA) - Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki koro, “Kırmızı Gülün Alı Var” ile başlayan konserde, “Fikrimin İnce Gülü”nden “Hoş Gelişler Ola”ya, “Memleketim”den “Şimdi Uzaklardasın”a kadar 20 eseri başarıyla seslendirdi. Hem koro hem de solistler performanslarıyla büyük beğeni toplarken, Bornovalılar da bu coşkulu anlara eşlik etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve kahramanlık türkülerinin ülkenin ortak hafızası olduğunu belirterek, “Bornovalılarla bu duyguyu paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Sanatı ve kültürü ilçemizin her köşesine taşımaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği konser, zeybek gösterisiyle taçlandı. Büyük alkış toplayan gösteri, etkinliğe ayrı bir anlam kazandırdı.