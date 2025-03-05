​​​​​​​Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Veysel Özgür Sağlam'ın üstlendiği, uluslararası festivallerde büyük ilgi gören “Asla Vazgeçme” adlı kısa filmin galası, ÇEKSanat Görükle Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. BURSA (İGFA) - 5 ayda 4 kıtada 19 ödül kazanan “Asla Vazgeçme” filmi, seyirciyle ilk kez Bursa'da buluştu. Gala gösterimi film ekibinin katılımıyla gerçekleşirken, gösterimin ardından yönetmen Veysel Özgür Sağlam ve başrol oyuncusu Bekir Küçükay'ın katıldığı söyleşiye geçildi.2024 yılında Bursa'da çekilen Asla Vazgeçme, Nobel ödüllü yazar Albert Camus'un “Sisifos Söyleni” adlı eserinden esinlenerek hazırlandı. Absürt varoluş felsefesi ekseninde psikolojik temalar işleyen film, uluslararası festivallerde “Deneysel sinemanın başyapıtı” olarak nitelendirildi.

Yönetmen Veysel Özgür Sağlam, "Bu film, insanın varoluş mücadelesini ve hayatın her ne koşulda olursa olsun yaşanmaya değer olduğunu anlatıyor. Bursa’da, dostlarımız ve değerli sanatseverlerle birlikte ilk gösterimi gerçekleştirmek bizim için çok anlamlıydı” dedi.

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Filmin başrollerini, ülkemizin önemli gitar virtüözlerinden Bekir Küçükay ve eşi Beynur Küçükay paylaştı. Görüntü yönetmenliğini Hakan Kundurayapan'ın üstlendiği yapımın özgün müzikleri, gitarist ve besteci Bekir Küçükay ile Rus piyanist ve besteci Aleksandr Mekaev tarafından hazırlandı.

“Asla Vazgeçme” kısa filmi, şu ana kadar 4 kıtada 19 ödül kazanarak Türk kısa film sektöründe dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.