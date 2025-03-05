Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, teknolojinin tüm imkânlarını vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda KASKİ, abonelerine web sitesi üzerinden ‘Arıza Başvurusu’ kolaylığı hizmeti sunmaya başladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri genelinde ‘Sağlıklı ve kaliteli altyapı’ anlayışı ile insan odaklı hizmet sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, abonelerini dijital çağın kolaylıklarından faydalandırmaya devam ediyor. Web sitesi üzerinden ödeme noktasında da kolaylık tanıyarak her hangi bir şubeye gitmeden abonelerine fatura ödeme, endeks beyanı gibi hizmetleri sorunsuz şekilde sunan KASKİ, şimdi de ‘Arıza Başvurusu’ ile yepyeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

İçme suyu veya kanalizasyon arızaları ile ilgili talepleri iletmek için ilk olarak https://kaski.gov.tr adresindeki ana ekrandan ‘Arıza Başvurusu’ tıklanıyor. Açılan sayfada ilk adım olarak başvuran kişi bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra telefon, doğrulama adımı belirtilen telefon numarasına iletiliyor. Gelen kod ilgili alana girildikten sonra bir sonraki adıma geçiliyor.

Bu aşamada adres bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra bir sonraki adıma geçilerek önce zorunlu alanlar dolduruluyor, sonrasında ise ‘onay’ adımına geçiliyor. Son aşamada ise ‘onayla’ butonuna tıklanarak arıza kaydı oluşturma işlemi başarıyla tamamlanmış oluyor. Diğer yandan oluşturulan arıza kaydı ile ilgili aşamalar talep sahibinin sisteme girdiği cep telefon numarasına bilgilendirme mesajı şeklinde iletiliyor.