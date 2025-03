Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) USA tarafından iftar ve söyleşi programı düzenlendi. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve SESRIC Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı etkinlikte Türk-Amerikan iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) USA, 5 Mart 2025'te New Jersey'deki Blue Fig Garden restoranında geleneksel iftar ve söyleşi programını düzenledi.

Etkinliğe, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries - SESRIC) Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk katılarak Türk-Amerikan iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi.

ABDPost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de programı yerinde takip etti. ASKON USA Başkanı Ayhan Özmekik'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Türk ve Amerikan iş çevreleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına verimli bir platform sundu.

Programda, ticaret ve ekonomik işbirlikleri üzerine çeşitli konular tartışıldı. Özellikle Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi hususunda önemli mesajlar verildi.

İftar sonrası gerçekleşen söyleşide, Erhan Çetinkaya ve Zehra Zümrüt Selçuk, iş dünyasındaki gelişmeleri hakkındaki düşüncelerini kısa şekilde paylaştı.

Etkinlikte, iş dünyasından birçok önemli isme plaket takdim edildi.

Ayhan Özmekik, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve SESRIC Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk'a plaket vererek, işbirliğine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.