Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli ve Kula’daki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, fedakârca çalışan ekiplere teşekkür etti ve yaraları birlikte sarma sözü verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ahmetli ve Kula ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yakından takip etti. Yangın bölgelerinde itfaiye ekipleri ve yetkililerle bir araya gelen Başkan Dutlulu, söndürme faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve ekiplerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

İlk olarak Ahmetli’ye giden Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’dan yangının durumu hakkında bilgi aldı. Burada Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ile görüşerek yangından etkilenen mahalleler için değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Kula’ya geçen Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ile birlikte yangın gözetleme noktasını ziyaret etti.

Kula Kaymakamı Özer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ve AFAD yetkilileriyle yangının seyri ve riskler hakkında kapsamlı bir görüşme yaptı.

Yangın gözetleme noktasından çalışmaları anlık takip eden Dutlulu, alınan tedbirlerin etkili olduğunu ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

“Manisa’mız zor bir sınav veriyor” diyen Dutlulu, “Günlerdir uyumadan, cesaretle mücadele eden itfaiyecilerimize ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Belediyemiz, tüm imkanlarıyla sahada, kamu kurumları ve ilçelerimizle tam koordinasyon halinde çalışıyor” dedi.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Dutlulu, “Yaraları el birliğiyle saracağız. Manisa’yı yeniden yeşertmek için var gücümüzle çalışacağız” sözünü verdi.