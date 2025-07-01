Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü arkeolojik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü arkeolojik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 2010 yılından bu yana Kurul Kalesi’nde sürdürülen kazı çalışmalarına öncülük eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Fatsa ilçesi Yapraklı Köyü sınırlarında yer alan Cıngırt Kalesi’nde kazı çalışmalarına başlıyor.

Bilimsel ve teknik desteği Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak olan kazılar, Ordu Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Fatma Erol’un bilimsel danışmanlığında yürütülecek. Böylece Cıngırt Kalesi’nde 2012 yılında yapılan kurtarma kazılarının ardından ikinci kazı dönemi başlatılmış olacak.

2012 YILINDA KURTARMA KAZISI YAPILMIŞTI

Fatsa’nın yaklaşık 5 kilometre güneyinde, Yapraklı Köyü sınırları içerisinde bulunan Cıngırt Kayası Arkeolojik Yerleşim Alanı, yüksek ve ormanlık bir tepe üzerinde konumlanıyor. Doğal yapısıyla savunmaya elverişli bu alan, 1995 yılında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmişti. Bölgede 2012 yılında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erol danışmanlığında ilk kurtarma kazısı yapılmış ve önemli arkeolojik bulgulara ulaşılmıştı.

ORTA ÇAĞA AİT BULGULAR ELDE EDİLMİŞTİ

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kayalara oyulmuş tünel benzeri yapılar, basamaklar, nişler, taş döşemeler, bir adet dehliz ve lahit mezar tipi taş oymalar tespit edildi. Ayrıca yüzeyde bulunan çatı kiremiti ve seramik parçalarının Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor. Alanda tespit edilen yapılar, M.Ö. 301-63 yılları arasında Karadeniz hinterlandında yaygın olarak kullanılan savunma ve yerleşim sistemlerine ışık tutuyor. Bu bağlamda, Cıngırt Kayası’nın, Pontus Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen ve “Phrourion” (askeri gözetleme/kale yerleşmesi) karakteri taşıyan yapılardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGE TURİZMİNE KAZANDIRILACAK

Kazı çalışmaları sadece arkeolojik buluntularla sınırlı kalmayacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu önemli kültürel mirasın korunmasını, tanıtılmasını ve bölge turizmine kazandırılmasını da hedefliyor. Kazılarla birlikte bölgenin tarihi dokusu daha da netleşirken, alanın bilimsel açıdan değerinin yanı sıra, yerel ve ulusal ölçekte kültürel turizm açısından da cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.